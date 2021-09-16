Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA
Son dakika haber: TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 gündür devam eden örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucu bugün kontrol altına alındı.
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 gündür devam eden örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucu bugün kontrol altına alındı.
Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 3 günden beri devam eden örtü yangını; karadan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekiplerince havadan da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteriyle destek sonucu bugün kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yangın söndürme helikopterleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.