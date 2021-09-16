Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA - Haberler
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Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 gündür devam eden örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucu bugün kontrol altına alındı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 gündür devam eden örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucu bugün kontrol altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 3 günden beri devam eden örtü yangını; karadan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekiplerince havadan da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteriyle destek sonucu bugün kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yangın söndürme helikopterleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA
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Haber: Son dakika! TUNCELİ'DEKİ ÖRTÜ YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA - Haberler
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