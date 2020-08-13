Son dakika haber... Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre Tunceli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mazgirt ilçesine bağlı Oymadal köyü bölgesinde dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, bir kişi yakalandı. Bu kişinin evi ve evinin eklentilerindeki aramalarda 640 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kaynak: AA