Son dakika haber | Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberleri... TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 640 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
13.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:57
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 640 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Mazgirt ilçesine bağlı Oymadal köyünde operasyon düzenlendi. Köyde belirlenen adreste ekiplerin yaptığı aramada; 640 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA