Son dakika haber: Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pülümür karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 26 B 0464 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar,olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı