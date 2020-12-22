Son dakika haber: Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haber: Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

22.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:17
Son dakika haber: Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pülümür karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 26 B 0464 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar,olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Son dakika haber: Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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