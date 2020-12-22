Son dakika haber: Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı
22.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:17
Son dakika 3. sayfa haberine göre Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Pülümür karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 26 B 0464 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar,olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı