Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi
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Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

Son dakika haber: Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında merkez kırsalında 2 mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında merkez kırsalında 2 mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez Kırsalında bugün 2 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi
Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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