Son dakika haber: Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi

Son dakika habere göre Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık kırsalında yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınakta yapılan aramada, bilgisayar, 3 sözde örgüt bağış koçanı ve muhtelif miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Bölgede terörist unsuların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren