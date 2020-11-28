Son dakika haber | Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi

28.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:02
Son dakika haber | Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi

Son dakika gelişmesine göre Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 1 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 1 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.

Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 238 AK-47 mermisi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

Açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

İlgili Haberler

Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Son dakika haberi | Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve silahlar bulundu
Son dakika haberi | Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve silahlar bulundu
Tunceli'de, teröristlerin 14 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de, teröristlerin 14 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Demet Akbağ Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Mert Günok Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:04:38. #1.15#
title