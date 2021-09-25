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Son dakika haber: Tunceli'de teröristlere ait 5 odalı sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Tunceli'de teröristlere ait 5 odalı sığınak imha edildi

Bir son dakika haberine göre TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonunda tespit edilen 5 odalı sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonunda tespit edilen 5 odalı sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli kırsalında terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu; jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 kişilik personelle aralıksız devam ediyor. Operasyon kapsamında Pülümür kırsalında terör örgütüne ait, 5 odadan oluşan sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin olduğu sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odadan oluşan bir sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınak içerisinde; 850 adet M-16 mühimmatı, 350 adet Bixi mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi, 1 adet jeneratör, 50 kg mazot, 10 litre gaz yağı, 9 adet pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 5 adet el feneri, 1 adet uzaktan kumanda, 1 adet şişme bot, 2000 metre kumaş, 1 adet dikiş makinesi, 300 metre çadır malzemesi ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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