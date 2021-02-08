Son dakika haber... Tunceli'de tedbir alınmadığı için özel bir bakımevinde Kovid-19 kaynaklı ölümler yaşandığı iddiası

Tunceli'de faaliyet yürüten Özel Munzur Bakım Merkezinden, bir televizyon kanalında yer alan kurumda tedbir alınmadığı gerekçesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakım merkezinden yapılan yazılı açıklamada, kurumun yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olanlar ile bedensel engelli bireylere yönelik kentte 3 yıldır hizmet sunduğu belirtildi.

Kurumun, Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce onayları verilmiş, bakım ihtiyacı olan engelli bireylerin sağlık, yaşama katılım ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için personelin ve engelliler ile bir aile ortamı içerisinde, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tüm yasal mevzuat şartlarına bağlı olarak bedensel engelli bakım hizmetlerini, insani değerleri en önde tutarak gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü Mart 2020'den itibaren ülkemizde de görülmeye başlamış ve en fazla 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan bireyleri etkilemiştir. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İl Hıfzıssıhha Kurulu, yaşlı ve engellilerimizi korumak amacı ile bir dizi tedbirler almış ve alınan tedbirler kuruluşumuzca ciddiyetle uygulanmıştır. Kuruluşumuz alınan tedbirler kapsamında 15 günlük vardiya sistemine geçmiş olup dışarı ile tamamen izole bir şekilde hizmetini yürütmektedir. Personellerimiz 15 günlük vardiyalar halinde çalışmakta olup her vardiya öncesi PCR testi yapıldıktan sonra kuruluşa giriş yapmaktadırlar. 12 Kasım 2020 tarihinde tüm çalışanlarımız PCR testi olmuş ve test sonuçlarının negatif çıkması sonucu işe başlamışlardır."

Kurumda 19 Kasım 2020 Cuma günü saat 09.00'da çalışanlardan birinin kırgınlık hissetmesi üzerine sağlık kuruluşuna başvurulduğu ve test yaptırıldığı belirtilen açıklamada, "Test sonucu aynı gün 16.00'da çıkmış ve pozitif olduğu anlaşılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile hemen irtibata geçilmiş ve tüm personele ve hastalarımıza test uygulanmış olup test sonucu pozitif çıkanlar aynı akşam 20.45'den itibaren Tunceli Devlet Hastanesi ile ilgili karantina kuruluşlarına yerleştirilmiştir. Karantinaya alınan personel yerine yeni görevlendirilmeler yapılmıştır. Tam 75 gün önce yaşananlar bu şekildedir. Yaşanan bu süreç ile ilgili tüm kayıtlar yetkili makamlara sunulmuştur." ifadesine yer verildi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan bir haberde kurumda Kovid-19 tedbirlerinin alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kovid-19 virüsünün ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den 20 Kasım 2020 tarihine dek kurumumuzda tek bir vaka dahi görülmemiştir. Tunceli kamuoyunun büyük çoğunluğunun takdirini toplamış olan Munzur Bakım Merkezi 29 çalışanı ile 3 yılı aşkın bir süredir yaşlılarımıza güven içerisinde ve aile ortamı sıcaklığında hizmet sunmaktan onur duymaktadır. Söz konusu habere konu olan ve 75 gün önce gerçekleşen durumla ilgili olarak Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınladığı tedbirler kurumumuzca sorumluluk bilinci içerisinde, ciddiyetle uygulanmasına rağmen kurumumuzu peşinen yargılayan bu haberle ilgili olarak hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bilmenizi isteriz. Gerçeği yansıtmayan, kurumumuzun zarar görmesini amaçlayan bu gerçek dışı ithamları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren