Son dakika haber: Tunceli'de mutasyona uğramış virüs şüphesi; numune Ankara'ya gönderildi
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Son dakika haber: Tunceli'de mutasyona uğramış virüs şüphesi; numune Ankara'ya gönderildi

24.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:44
Son dakika haber: Tunceli'de mutasyona uğramış virüs şüphesi; numune Ankara'ya gönderildi

Son dakika haberi: TUNCELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslılarıyla birlikte karantinaya alınan sağlık çalışanından alınan numuneler, mutasyona uğramış virüs şüphesiyle, Ankara'ya gönderildi.

TUNCELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslılarıyla birlikte karantinaya alınan sağlık çalışanından alınan numuneler, mutasyona uğramış virüs şüphesiyle, Ankara'ya gönderildi. 

Tunceli'de, bir sağlık çalışanı görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrasında rahatsızlandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testi yapılan sağlık çalışanın testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanı ve temaslı oldukları kişiler karantinaya alındı. Mutasyonu uğramış virüs şüphesi nedeniyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Numunelerin incelenmesinin ardından virüsün, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüsün türü olup, olmadığı ortaya çıkacak.

 


- Tunceli
Son dakika haber: Tunceli'de mutasyona uğramış virüs şüphesi; numune Ankara'ya gönderildi
Son dakika haber: Tunceli'de mutasyona uğramış virüs şüphesi; numune Ankara'ya gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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