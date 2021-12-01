Son dakika haber! Tunceli'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Tunceli'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Tunceli'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Tunceli'de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan adli arama neticesinde; 44 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet laptop, 4 adet hard disk, 68 adet batarya ve çok miktarda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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