Son dakika haberleri | Jandarma ve emniyet ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi
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Son dakika haberleri | Jandarma ve emniyet ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Tunceli'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kurallarını ihlalinin önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde havadan denetim gerçekleştirildi.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile beraberindeki görevliler, Tunceli-Kovancılar, Tunceli-Elazığ, Pertek-Tunceli ve Tunceli-Ovacık kara yolu üzerinde helikopterle kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Havadan trafik kurallarına uymadığı belirlen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Bayram süresi boyunca yaklaşık 90 bin aracın giriş yaptığı kenttin bazı noktalarında ekiplerce radar ve drone uygulamalı trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Son dakika haberleri | Jandarma ve emniyet ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi
Son dakika haberleri | Jandarma ve emniyet ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi
Son dakika haberleri | Jandarma ve emniyet ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi
Son dakika haberleri | Jandarma ve emniyet ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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