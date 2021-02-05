Son dakika haber: Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı
05.02.2021 09:58 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:02
Son dakika haberler... Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"
ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı