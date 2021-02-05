Son dakika haber: Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı
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Son dakika haber: Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı

05.02.2021 09:58 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:02

Son dakika haberler... Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Son dakika haber: Tunceli'de 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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