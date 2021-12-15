Son dakika haber | Tunceli'de çıkan yangında bir kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Tunceli'de çıkan yangında bir kişi öldü

Son dakika haber | Tunceli'de çıkan yangında bir kişi öldü
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'de bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi'ndeki bir evde sabaha doğru yangın çıkması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde yapılan incelemede 41 yaşındaki Mahmut Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında oluşan dumandan zehirlenmiş olabileceği belirtilen Koç'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, evde hasara neden olan yangının söndürülmemiş sigara izmaritinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini belirterek, bu konudaki araştırmalarının da sürdüğünü belirtti.

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

 İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

 FATİH'TE CAN PAZARI

FATİH'TE CAN PAZARI

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title