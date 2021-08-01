Son dakika haber: Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika habere göre Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ilçesi Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu yangının genel olarak kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgede bulunan duman örtüsü ve devam eden rüzgarın zaman zaman alevlenmelere sebebiyet vermesi bölgeyi sivil vatandaşlarımız için tehlikeli kılmaktadır. Bu sebepledir ki sivil vatandaşlarımızın alana girişine izin verilmemektedir. Bu hususta görevli arkadaşlarımıza zorluk çıkarılmaması, görevlerinde yardımcı olunması önem arz etmektedir."

Açıklamada, ekiplerin bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren