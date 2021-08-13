Son dakika haber: Tunceli'de bir kişinin evinde uyuşturucu ile 2 teröriste ait fotoğraf ele geçirildi
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Son dakika haber: Tunceli'de bir kişinin evinde uyuşturucu ile 2 teröriste ait fotoğraf ele geçirildi

Son dakika haber: Tunceli'de bir kişinin evinde uyuşturucu ile 2 teröriste ait fotoğraf ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, evinde esrar ve Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, evinde esrar ve Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, 55 gram kubar esrar, 607 kök dişi Hint keneviri ve etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait fotoğraf ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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