Son dakika haber... Tunceli'de bir kişi evinde esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
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Son dakika haber... Tunceli'de bir kişi evinde esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika haber... Tunceli'de bir kişi evinde esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde esrar yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde esrar yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ve emniyet ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Pülümür ilçesinde esrar yetiştirildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 444 gram yaş kubar esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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