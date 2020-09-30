Son dakika haber | Tunceli'de 5. kattan düşen çocuk için askeri helikopter seferber oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Tunceli'de 5. kattan düşen çocuk için askeri helikopter seferber oldu

30.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:16
Son dakika haber | Tunceli'de 5. kattan düşen çocuk için askeri helikopter seferber oldu

Son dakika gündem haberine göre Tunceli'de, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede fenalaşınca, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tunceli'de, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede fenalaşınca, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşen minik Aras Aydemir'in yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giderek müdahale eden ilkyardım ekibi, 4 yaşındaki Aras'ı, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada durumu ağırlaşan çocuk, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Gülay Hazal Kaya Ebru Şallı Seda Sayan
Spor Sörloth Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Tunceli'de 5. kattan düşen çocuk için askeri helikopter seferber oldu - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 19:18:35. #1.14#
title