Son dakika haber... Tümör cerrahisinde yeni görüntüleme yöntemi
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Son dakika haber... Tümör cerrahisinde yeni görüntüleme yöntemi

Gelen son dakika haberlerine göre Uzak ve hassas beyin dokularında görülen tümörlerin tedavisinde yeni bir görüntüleme yöntemi olan 'Nöronavigasyon' hakkında bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Mehmet Reşid Önen ile Op. Dr.

Son dakika haber... Tümör cerrahisinde yeni görüntüleme yöntemi
02.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:45
Uzak ve hassas beyin dokularında görülen tümörlerin tedavisinde yeni bir görüntüleme yöntemi olan 'Nöronavigasyon' hakkında bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Mehmet Reşid Önen ile Op. Dr. Evren Yüvrük, "İleri teknolojiye sahip Nöronavigasyon işlemiyle ameliyat öncesi görüntülemesi yapılan hastaların operasyon başlangıcı ve devamında cerrahi konforları artırılarak oluşabilecek problemleri en aza indirilir" dedi.

Dünyadaki ölüm sebepleri içinde ilk sıralarda gelen ve vaka sayısı hızla artan kanser hastalığıyla ilgili tıp dünyası her geçen gün yeni tedavi yöntemleri üreterek sorunu çözmek için var gücü ile savaşıyor. VM Medical Park Maltepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Mehmet Reşid Önen ile Op. Dr. Evren Yüvrük, her ne kadar günümüzde meme, akciğer ve prostat kanserleri daha sık görülse de, beyin tümörlerinin de toplumda azımsanmayacak sıklıkta  karşılarına çıktığına dikkat çekti.

ÇOCUKLAR, ERİŞKİNLER VE YAŞLILARDA FARKLI TİPLERİ GÖRÜLÜYOR

Birincil (beyin dokusu, zarı, komşu kemik dokusundan kaynaklanan) ve ikincil (metastaz yapmış, yani vücudun başka bir organından orijin almış tümörlerin beyne sıçraması) beyin tümörlerinin çocukluk, erişkin ve yaşlı popülasyonda farklı tiplerde karşılarına çıktığını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Yüvrük, şunları söyledi: "Baş ağrısı, bulantı-kusmalar, vücudun bir yarısında uyuşukluk ve/ veya güçsüzlük, çift görme, dengesizlik hatta sara krizleri ile kendini gösterebilen beyin tümörlerine, bilgisayarlı tomografi ve MR (manyetik rezorans) görüntüleme çekimleri ile tanı konularak uygun tedavi algoritması oluşturulmaktadır."

Beyin tümörlerinde cerrahi tedavinin hem tedavi hem de patolojik sürecin ortaya konması açısından değerli olduğunu işaret eden Op. Dr. Evren Yüvrük, "Özellikle cerrahi sırasında alınan tümör dokusunun tiplendirilmesi, ameliyat sonrası için oldukça değerlidir. Öyle ki, onkolojik ek tedavi şemalarının oluşturulması bu süreçle gerçekleştirilebilir" şeklinde konuştu.

DOKULARDA DAHA AZ HASAR AMAÇLANIYOR

Mikro cerrahi yöntemlerle yapılan ameliyatların özellikle beyindeki tümörün yerleşimine göre farklı stratejilerle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Reşid Önen ise, "Yüzeyden uzak veya daha hassas beyin dokusunda görülen tümörlerde dokuya daha az hasar verilip daha az komplikasyon oluşturmak amacıyla nöronavigasyon eşliğinde beyin tümörü cerrahisi büyük önem kazanmıştır. Bu işlemle ameliyat öncesi görüntülemesi yapılan hastalar, operasyon başlangıcı ve devamında cerrahi konforları artırılarak oluşabilecek problemleri en aza indirilmeye çalışılır" dedi.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde beyin tümörü olan hastaların konseyde değerlendirilip uygulanacak cerrahi tedavilerinin buna göre planlandığını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Mehmet Reşid Önen, ulaşılması zor veya hassas alanlara komşu beyin tümörüne sahip hastaların tedavisinin ekip halinde beyin tümörlerinde daha güvenilir görüntüleme sonuçları veren Nöronavigasyon eşliğinde cerrahi yöntemle yapıldığını söyledi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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