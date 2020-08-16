Son dakika haber: Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret Son dakika gelişmesine göre Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Kurtoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ile gerçekleştirdiği ziyarette, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Hacıbektaşoğlu ile makamda bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Kurtoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Kurtoğlu da iyi dilek ve temennilerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA