Son dakika haber: Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
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Son dakika haber: Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Son dakika haber: Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
16.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:28

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Kurtoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ile gerçekleştirdiği ziyarette, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Hacıbektaşoğlu ile makamda bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Kurtoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Kurtoğlu da iyi dilek ve temennilerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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