Son dakika haber... TÜİK-İhracat birim değer endeksi yüzde 3.5 azaldı Son dakika haberine göre İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 azaldı.

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.0, yakıtlarda yüzde 60.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.3 azaldı.

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.7 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27.0, yakıtlarda yüzde 16.3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 44.3 azaldı.İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11.8, yakıtlarda yüzde 54.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.9 azaldı.İthalat miktar endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12.2, yakıtlarda yüzde 26.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22.7 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102.3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 20.7 artarak, 2020 Mayıs ayında 123.4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 176.8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 30.5 azalarak, 2020 Mayıs ayında 122.9 oldu.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102.1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9.2 artarak, 2020 Mayıs ayında 111.5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 122.6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6.8 azalarak, 2020 Mayıs ayında 114.2 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mayıs ayında 101.3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 11.2 puan artarak, 2020 yılı Mayıs ayında 112.5 oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA