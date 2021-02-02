Son dakika haber! TÜİK-Ar-Ge harcamalarının GSYH payı yüzde 1.06'ya yükseldi

Son dakika haber... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılındaki yüzde 0.79'dan, 2019 yılında yüzde 1.06 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılındaki yüzde 0.79'dan, 2019 yılında yüzde 1.06 düzeyine yükseldi.

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden bir milyon nüfus başına düşen araştırmacılar da 2010 yılındaki 880 kişiden, 2019 yılında 1,641 kişiye yükseldi.

İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010 yılındaki yüzde 15.1'den 3.2 puan artışla 2019 yılında yüzde 18.3'e yükseldi. İmalat sanayi istihdamının toplam istihdam içindeki oranı da aynı dönemde yüzde 18.7'den, yüzde 18.4'e çıktı.Son 3 ay içinde internet kullanan bireylerin oranı 2010 yılında yüzde 37.6 düzeyindeyken, 2019 yılında yüzde 74'e yükseldi. Bu oran 2019 yılında erkeklerde yüzde 80.4, kadınlarda ise yüzde 67.6 oldu. Cep telefonu kullanan bireylerin oranı ise 2019 yılında yüzde 93.5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 96.9, kadınlarda ise yüzde 90.2 olarak gerçekleşti. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı