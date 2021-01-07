Son dakika haber... TÜGVA üyesi gençlerden polise çorba ikramı

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerince görev başında olan polise çorba ikram edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerince görev başında olan polise çorba ikram edildi.

İlçe girişindeki polis kontrol noktası ile Emniyet Müdürlüğü binasında nöbette olan polislere çorba ikramında bulunan gençler, polislerle sohbet etti, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Polis memurları, duyarlılıklarından dolayı gençlere teşekkür etti.

TÜGVA Elbistan temsilcisi Recep Çiftlikli, zor koşullarda görev yapan polis memurlarına sıcak çorba ikram ederek yanlarına olmak istediklerini söyledi.

TÜGVA olarak her zaman polisin yanında olduklarını belirten Çiftlikli, "Allah onların tırnağına taş değdirmesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk