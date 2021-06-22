Son dakika haber... Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl