Son dakika haber | Tuğla yığını arasına sıkışan köpek yavrusu 2 saatte kurtarıldı Son dakika haberine göre Tuğla yığını arasına sıkışan köpek yavrusu 2 saatte kutarıldı Kütahya'nın Emet ilçesinde boş bir arazide bulunan tuğla yığını arasına sıkışan yavru köpek, zabıta ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tuğla yığını arasına sıkışan köpek yavrusu 2 saatte kutarıldı KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde boş bir arazide bulunan tuğla yığını arasına sıkışan yavru köpek, zabıta ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Emet ilçesinde, inşaat malzemeleri satış deposunda tuğla istiflerinin arasına giren köpek yavrusu, tuğla yığını arasına sıkıştı. Köpeğin yardım isteyen çığlıklarını duyan vatandaşlar, Emet Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdiler. Emet Belediyesi zabıta ekipleri, İtfaiye ekipleri ile birlikte olay yerine gelerek köpeğin durumuna baktılar. Fen işlerinden istenilen kepçe ile, tuğla balyaları araları açılarak köpek yavursu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan köpek yavrusunun zabıta ekiplerince bakım ve beslenmesi yapılarak doğal ortamına salındı. Kaynak: İHA