Son dakika haber... Tufanbeyli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Tufanbeyli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tufanbeyli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kürebeli Yaylası'nda, Ali Erkmen'in (47) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Ali Erkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkmen'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: 'Merve kurban olayım geri dön'

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

 Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title