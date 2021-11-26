Son dakika haber... Tufanbeyli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kürebeli Yaylası'nda, Ali Erkmen'in (47) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Ali Erkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkmen'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet