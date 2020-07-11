HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber: TÜBİTAK, şirketleri Türkiye için iş birliği yapmaya çağırıyor

Son dakika haberlerine göre Yüksek teknolojinin hakim olduğu savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yerli kaynakların, milli teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmalar yürüten SAHA İstanbul, üyeleri için önemli bir webinar'a imza attı.

Son dakika haber: TÜBİTAK, şirketleri Türkiye için iş birliği yapmaya çağırıyor
11.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:35

Yüksek teknolojinin hakim olduğu savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yerli kaynakların, milli teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmalar yürüten SAHA İstanbul, üyeleri için önemli bir webinar'a imza attı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilen webinar'da, TÜBİTAK TEYDEB'in kısa süre önce çağrıya çıktığı; Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programları tanıtıldı.

TÜBİTAK TEYDEB Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay ve TÜBİTAK TEYDEB TEMEG Grup Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven'in detaylarını verdiği programlar, KOBİ'leri ürün ve sonuç odaklı Ar-Ge yapmaya teşvik ediyor ve önemli avantajlar sunuyor.

Webinar'da açıklamalarda bulunan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK'ın Türkiye'nin Ar-Ge ekosisteminde çok kritik roller icra ettiğini belirterek, özellikle son dönemde Ar-Ge desteklerinin ürün ve sonuç odaklı olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Webinar sırasında SAHA İstanbul hakkında bilgi veren Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna, stratejisine özel sektörün dinamizmini kazandırmak amacıyla 27 üye ile 2015 yılında kurulan SAHA İstanbul'un bugün 505 üyesiyle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük 2. kümelenmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'de son dönemde savunma sanayinde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bayraktar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de son yıllarda savunma sanayisinde önemli atılımlar yapıldı. Yerlilik oranı yüzde 25'lerden yüzde 70'lere dayandı. 15 yıl önce 60 proje varken şimdi 600 projeden söz ediyoruz. Savunma sanayinde ihracat rakamlarındaki artış son 10 yıldır her yıl ortalama dolar bazında yüzde 13 artan bir ivme ile devam ediyor. SAHA İstanbul olarak bu alandaki ihtiyaç sahipleri ile bu alandaki potansiyel imkan ve kabiliyetlere sahip firmaların başarıya ulaşmasına destek veriyoruz. Projelerde doğrudan yer almıyoruz ama bir katalizör ve ara yüz görevi görüyoruz."

-Savunma sanayisi örnek model oluşturuyor

Webirnar'da açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise TÜBİTAK tarafından geliştirilen platformların, çağrıya çıkılan desteklerin en doğru paydaşları ulaştırılmasıyla kıymetleneceğini ve anlam bulacağını belirterek, "Savunma sanayi bizim ülkemizde diğer sektörler için örnek bir model oluşturuyor. Bu iki programında en önemli potansiyel paydaşlarının ve başvurabilecek firmaların SAHA İstanbul'da olduğunu düşünüyoruz. TÜBİTAK'ın her destek programını bağımsız olarak değerlendirmeyin. Resmin bütününü gördüğünüz zaman aslında bizim daha fazla çıktı ve etki odaklı bir süreç yönetmeye çalıştığımız anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Her iki destek çağrı programının firmaları işbirliği yapmayı teşvik eden destekler olduğuna dikkat çeken Mandal şunları kaydetti:

"Ülkemizi hep "Yenilikleri takip eden" ifadesi kullanılır. Bu programların yenilikleri takip eden değil, takip edilen olmaya yönelik olduğunu söyleyebilirim.

Küresel boyuttaki eğilimlere bakıldığında; 'doğrusal yenilikten geri beslemeli yeniliğe' doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. SAHA İstanbul'u bunu en önemli uygulama noktalarından biri olarak görüyoruz. Bilginin üretilip sadece tek yönlü transferi değil karşılıklı bir iş birliğinin gerçekleştirildiği bir ortam. SAHA İstanbul bunu yapıyor başarıyor. İşbirliğinin ötesinde birlikte geliştirme ve birlikte hareket etme aşaması da SAHA İstanbul'da devam ediyor."

TÜBİTAK TEYDEB TEMEG Grup Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven de mevcut programların daha fazla araştırma yapılması ve bu araştırmalardan daha fazla bilgi üretilmesine yönelik olduğunu belirterek, bu çağrıda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama ve devir yolu ile yerli sermaye şirketlerine aktarılmasının amaçladığını ifade etti.

Çağrı kapsamında; müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcıdan aldığı patent lisanslama, devir giderleri ve bu lisanslama ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek sağlanıyor. Patentin özelliklerine, patenti lisanslayan firmanın özelliklerine göre destek oranı değişiyor. Destek oranı KOBİ'ler için yüzde 75'e kadar çıkabiliyor. Sektör ayrımı yok fakat bu çağrıya da yine Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabiliyor. Müşteri kuruluşun yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi durumunda destek oranına yüzde 15 ilave ediliyor. Ulusal ve uluslararası patentlerle başvuru yapmak mümkün.

Her iki çağrıya da başvuracak firmaların işbirliği yapmaları birlikte çalışabilmeleri desteğin temelini oluşturuyor. Her iki programa da TÜBİTAK'ın web sitesinde online olarak başvuru yapılabiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş Politika
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu 3. Sayfa
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Fatih Sultan Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Ozan Güven Hande Yener
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Son dakika haber: TÜBİTAK, şirketleri Türkiye için iş birliği yapmaya çağırıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:38:44. #1.15#
title