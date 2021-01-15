Son dakika haber! TÜBİTAK, SAGE'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! TÜBİTAK, SAGE'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak

15.01.2021 08:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:28
Son dakika haber! TÜBİTAK, SAGE'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak

Son dakika haber... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere, 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere, 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular 5 Şubat'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek. Alımı yapılacak 7 kısmi süreli proje personeli, TÜBİTAK SAGE bünyesinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! TÜBİTAK, SAGE'de görev yapmak üzere 7 kısmi süreli proje personeli alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 08:28:43. #1.15#
title