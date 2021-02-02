Son dakika haber... TÜ yayınlarından Çocuk-Gençlik Edebiyatı ve Eğitimi Kitabı çıktı
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Son dakika haber... TÜ yayınlarından Çocuk-Gençlik Edebiyatı ve Eğitimi Kitabı çıktı

02.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:33
Son dakika haber... TÜ yayınlarından Çocuk-Gençlik Edebiyatı ve Eğitimi Kitabı çıktı

Son dakika haberleri... Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Asutay'ın editörlüğünü üstlendiği Çocuk-Gençlik Edebiyatı ve Eğitimi Kitabı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Asutay'ın editörlüğünü üstlendiği Çocuk-Gençlik Edebiyatı ve Eğitimi Kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asutay'ın editörlüğünü üstlendiği ve üniversitenin matbaasında basımı yapılan "Çocuk-Gençlik Edebiyatı ve Eğitimi" adlı kitap okuyucuya sunuldu.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan araştırmacıların yazılarından derlenen kitap, çocuk ve gençlik edebiyatı metinlerinin edebiyat ve dil eğitimine uyarlanmasına yönelik öneriler içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asutay, çocuk ve gençlik edebiyatı ürünlerinin aynı zamanda yetişkinlere de hitap ettiğini belirtti.

Çocuk edebiyatı metinleri, okumayı sevdiren ve derslerin daha eğlenceli geçmesini sağlayan edebiyat ürünleri olduğunu aktaran Asutay, "Bu kitapta çocuk edebiyatı metinlerinden yararlanarak birtakım dil ve edebiyat ders uygulama önerileri geliştirildi. Eğitimcilerin ve ailelerin faydalanabilecekleri pratikler sayesinde metinler okunmakla kalmayacak aynı zamanda eğitici bir görev de üstlenmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Asutay, çalışmaları ile kitabın hazırlanmasına katkıda bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri Furkan Koca, Nihal Ural, Binnur Arabacı, Burcu Öztürk, Beyzanur Kenger, Ali Çınar, Dilek Demirbaş ve Yasemin Halıcı'ya teşekkürlerini sunduğu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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