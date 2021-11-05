Son dakika haber... TSK'nın sınır ötesi operasyonları için köpekler Bursa'da eğitiliyor

Gemlik'teki merkezde üretilen ve yetiştirilen Zerdava, Kangal, Akbaş, Kars Çobanı, Aksaray Malaklısı, Türk Tazısı'nın aralarında olduğu 6'sı yerli 12 farklı ırktan köpek, 7 branşta zorlu bir eğitim alıyor. Köpeklerin 3 aylıkken başlayan eğitim süreci ortalama 20 ay sürüyor. Köpeklere 'sosyalizasyon', 'branş' ve 'itaat' eğitimleri veriliyor.