Son dakika haber | TSK'nın FETÖ ile kararlı mücadelesi; 150'si general 24 bin 256 ihraç

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150'si general olmak üzere 24 bin 256 kişi ihraç edildi. OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) 9 bin 360'ı Bakan Akar'ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 personel ihraç edildi. 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subayın olduğu belirtildi. FETÖ'den temizlendikçe TSK'nın daha da güçlendiğini aktaran bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarla sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi.

Bakan Akar da FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamalarda, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurguladı. FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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