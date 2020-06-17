Son dakika haber | TSK'dan Irak'ın kuzeyine "Pençe-Kaplan Operasyonu"
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Son dakika haber | TSK'dan Irak'ın kuzeyine "Pençe-Kaplan Operasyonu"

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.

17.06.2020 01:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:05

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" ifadesine yer verildi.

Son dakika haber | TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Kaynak: AA

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