Son dakika haber | TSK'dan Irak'ın kuzeyine "Pençe-Kaplan Operasyonu"
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.
17.06.2020 01:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA