Son dakika haber... Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı
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Son dakika haber... Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı.

Son dakika haber... Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı
20.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilen duvar için yapılan "We build the wall" (Duvar inşa ediyoruz) kampanyasına bağış yapan vatandaşları dolandırdığı iddiası ile gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bannon ve beraberindeki Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea'nin duvar kampanyasına bağış yapan yüzbinlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilirken, kampanya ile yaklaşık 25 milyon Dolar bağış toplandığı ifade edildi. Bakanlık, Bannon'un kişisel harcamaları için yapılan bağış paralarında yaklaşık 1 milyon dolar harcadığını öne sürdü.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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