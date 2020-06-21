Son dakika haber: Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı
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Son dakika haber: Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı

Son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, New York savcısı Geoffrey Berman'i görevden aldı.

Son dakika haber: Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı
21.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 21.06.2020 01:08

ABD Başkanı Donald Trump, New York savcısı Geoffrey Berman'i görevden aldı.

ABD'deki Halkbank davasının savcısı olarak ta bilinen Geoffrey Berman'ı ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Trump'ın görevden aldığını duyurdu.

Barr, "Ne yazık ki, dün geceki açıklamanızla, halka hizmete değil halka gösterişi tercih etmiş oldunuz. İstifa etmeye niyetinizin olmadığını ilan ettiğiniz için, ABD Başkanı Donald Trump'tan, sizi görevden almasını istedim ve bunu yaptı." İfadelerini kullandı.

William Barr, "Maalesef, dün gece yaptığınız ifadeyle, kamu hizmeti üzerine kamuoyuna gösterişi seçtiniz,"Berman'ın soruşturmaları yürütmesi için işine devam etmek zorunda olmadığını ve bundan sonra çalışmasının yanlış olacağını vurgulayan Adalet Bakanı Barr,"Federal savcı Başkan Donald Trump tarafından görevinden alındı ve ülkenin baş kolluk kuvvetleri ile soruşturma yürütmekte olan üst düzey bir ABD savcısı arasındaki idare ile gerilimi yükselttiğini" söyledi.

ABD Savcısı Geoffrey S. Berman, görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada savaşmaya devam edeceğini duyurdu. New York'un Güney Bölgesi Baş Savcısı Geoffrey Berman gazetecilere yaptığı açıklamada,"Ben sadece işimi yapmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Halkbank davasına bakan New York'un Güney Bölgesi Baş Savcısı Baş Savcısı Geoffrey Berman, daha önce istifa etmeye niyetinin olmadığını açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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