Son dakika haber | TRT Çocuk'un Haberin Olsun programı bugünden itibaren işaret dili tercümesiyle yayınlanacak
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Son dakika haber | TRT Çocuk'un Haberin Olsun programı bugünden itibaren işaret dili tercümesiyle yayınlanacak

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber | TRT Çocuk'un Haberin Olsun programı bugünden itibaren işaret dili tercümesiyle yayınlanacak

Son dakika haberler... TRT Çocuk, engelsiz yayıncılıktaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bugünden itibaren Haberin Olsun programını işaret dili tercümesiyle ekrana getirecek.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar

TRT Çocuk, engelsiz yayıncılıktaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bugünden itibaren Haberin Olsun programını işaret dili tercümesiyle ekrana getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, şubat ayında yayınlarını ayrıntılı alt yazı seçeneğiyle sunmaya başlayan TRT Çocuk, dezavantajlı çocuklara ulaşma konusunda hassasiyetini sürdürüyor.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana her çocuğa seslenmeyi amaçlayan kanal, bu hedef doğrultusunda içeriklerine bir yeniliği daha ekledi.

Dezavantajlı çocukların izleyebileceği içeriklerin çeşitliliğini artırma yönündeki çalışmalarını sürdüren kanal, bu akşam saat 20.00'den itibaren Türkiye'nin ilk ve tek çocuk haber programı olan Haberin Olsun'u işaret dili çevirisiyle yayınlayacak.

Alanında uzman bir işaret dili tercümanının anlatımıyla işitme engelli çocuklar da tıpkı diğer akranları gibi programı izleme imkanına sahip olacak.

Erişilebilirliğini artırmak için önemli adımlar atan TRT Çocuk, yakın zamanda da çizgi dizilerine ayrıntılı alt yazı seçeneğini ekledi. Ayrıntılı alt yazı yöntemiyle işitme engelli çocuklar için "Elif ve Arkadaşları", "Aslan", "Rafadan Tayfa", "İbi" ve "Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu" gibi sevilen çizgi filmler, hedef kitlesine uygun olan alt yazı seçeneğiyle izleyicilerle buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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