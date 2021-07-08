Son dakika haber! Tropikal kasırga Elsa, Florida'da bir kişinin ölümüne yol açtı
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Son dakika haber! Tropikal kasırga Elsa, Florida'da bir kişinin ölümüne yol açtı

Son dakika haber! Tropikal kasırga Elsa, Florida'da bir kişinin ölümüne yol açtı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tropikal kasırga Elsa, ABD'nin Florida eyaletinde en az bir kişinin ölümüne yol açtı.

Tropikal kasırga Elsa, ABD'nin Florida eyaletinde en az bir kişinin ölümüne yol açtı.

Yetkililer, Florida'nın Jacksonville kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kasırga ayrıca Georgia eyaletinde Kings Bay Donanma Denizaltı Üssü yakınında bir karavan parkını vurdu.

Parkta yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bölgede bazı binalar hasar gördü.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Elsa'nın rüzgar hızının saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Elsa'nın ilerlediği güzergahta 35 bin ev ve iş yerinde de elektrik kesintisi yaşandı.

Elsa'nın Georgia'nın ardından sırasıyla Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği ve cumaya kadar da ABD'nin kuzeydoğusundan ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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