Son dakika: Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı
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Son dakika: Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... - Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı Ukrayna'da tren raylarına elektrik sağlayan tankın üstüne çıkarak selfie çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

- Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı

KİEV - Ukrayna'da tren raylarına elektrik sağlayan tankın üstüne çıkarak selfie çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde 26 yaşında bir kadın, selfie çekmek isterken az daha canından oluyordu. Demiryollarına elektrik akımı sağlayan tankın üstüne çıkan genç kadın bir anda elektrik akımına kapıldı. Kadının vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluşurken, olay yerine gelen 9 kişilik kurtarma ekibi kadını raylardan güçlükle kurtardı. Genç kadın sedye yardımıyla ambulansa taşınarak, bölgedeki en yakın hastaneye götürüldü. Elektrik akımına kapılan talihsiz kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Son dakika: Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı
Son dakika: Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı
Son dakika: Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı
Son dakika: Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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