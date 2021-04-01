Son dakika haber | Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre ESKİŞEHİR'de tren vagonlarının demir parçalarını sökerken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de tren vagonlarının demir parçalarını sökerken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi'nde tren yollarının kontrolünü yapan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trenlerin buluşma noktalarından Karagözler mevkisinde, park halindeki tren vagonlarından demir parçaların söküldüğünü tespit etti. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli E.A.'yı yine demir parçaları söktüğü sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 36 bin lira olan 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet triblivalf ve merdiven parçaları demir yollarına teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haber | Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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