Son dakika haber | Tren ile tırın hemzemit geçitte çarpışması güvenlik kamerasında
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Son dakika haber | Tren ile tırın hemzemit geçitte çarpışması güvenlik kamerasında

26.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:08
Son dakika haber | Tren ile tırın hemzemit geçitte çarpışması güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ta yük treni ile bir tırın hemzemin geçitte çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta yük treni ile bir tırın hemzemin geçitte çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı tır, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte E 6803 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.

Yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.

Öte yandan, Elazığ-Adana seferini yapan trenin tırla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, tırın yük treniyle hemzemin geçide aynı anda girmesi ve çarpışması, tırın sürüklenmesi ile yüksek gerilim hattındaki patlama yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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