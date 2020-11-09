Son Dakika | TRC3 bölgesi turizm rotaları MAÜ ve DİKA işbirliğinde belirleniyor
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Son Dakika | TRC3 bölgesi turizm rotaları MAÜ ve DİKA işbirliğinde belirleniyor

09.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:08
Son Dakika | TRC3 bölgesi turizm rotaları MAÜ ve DİKA işbirliğinde belirleniyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) 2020 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası ve Mardin İl Kültür Turizm Müdürlüğünün iştirakçisi oldukları, "TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası...

Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) 2020 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası ve Mardin İl Kültür Turizm Müdürlüğünün iştirakçisi oldukları, "TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilitesi Projesi"nin protokolü Dicle Kalkınma Ajansı ile imzalandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Turizm Fakültesince, bölge turizmine profesyonel bir yön verecek olan ve yeni inanç, kültür turizmi rotalarının ortaya konulmasının hedeflendiği protokol Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı tarafından imzalandı.

Özcoşar, yaptığı açıklamada, TRC3 bölgesinde sürdürülebilir bir inanç ve kültür turizmi gelişimi için MAÜ olarak, akademik birikim ve tecrübelerini ortaya koymaya kararlı olduklarını belirterek, üniversite olarak 5 Kasım'da yaptıkları senato toplantısında kurulmasına karar vererek YÖK'e sundukları Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin üniversitenin Kültür ve İnanç Turizmi İhtisas Üniversitesi olmasına büyük katkı sağlamasının yanı sıra bölge ve ülke turizmine de önemli katkı sağlayacağına inandığını aktardı.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Serhat Harman, TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilite Projesi ile TRC3 bölgesindeki (Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman) illerin, inanç ve kültür turizmi rotaları ile adından söz ettireceğini dile getirerek, "Bu ay TRC3 bölgesi turizm paydaşları, mülki idari amirleri, turizm profesyonelleri ve Turist Rehberleri Odasının katılımı ile düzenlenecek açılış toplantısı ve Turizm Çalıştayı ile rota çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Harman, fizibilite kapsamında turist rehberlerinin ve tur operatörlerinin katılacağı bir teknik gezinin de yapılacağını ve proje sonunda internet sayfasından TRC3 inanç ve kültür rotalarının tüm Türkiye ve dünya ile paylaşılacağını belirtti.

Son Dakika | TRC3 bölgesi turizm rotaları MAÜ ve DİKA işbirliğinde belirleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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