Son Dakika | Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada

Son dakika haberi... Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tolu taşımalara getirilen yolcu kurallarına tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR