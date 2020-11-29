Son Dakika | Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada
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Son Dakika | Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada

29.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:07

Son dakika haberi... Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tolu taşımalara getirilen yolcu kurallarına tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Son Dakika | Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada
Son Dakika | Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada
Son Dakika | Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada
Son Dakika | Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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