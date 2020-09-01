Son dakika haber... Traktörün römorkundan düşen şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Traktörün römorkundan düşen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da traktörün römorkundan düşen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Traktörün römorkundan düşen şahıs hayatını kaybetti
01.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:51

Samsun'da traktörün römorkundan düşen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün römorkundan düşen Mustafa Keskin (36) yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Mustafa Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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