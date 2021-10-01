TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, geri manevra yapan traktör, seyir halindeki otomobile çarptı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, geri manevra yapan traktör, seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya (31) yönetimindeki 26 E 6604 plakalı traktör, Celal Yiğit'in (63) kullandığı 16 AHA 858 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktöre bağlı demirler otomobile saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Celal Yiğit, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit'in, hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
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Haber: TRAKTÖRÜN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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