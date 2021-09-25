Son dakika haber! Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Almış'ın (74) kullandığı 05 HF 587 plakalı traktör, Çakırsu köyü yayla yolunda devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, baldızı Fadime Ünsal (74) ise yaralandı.
Ünsal, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????????????