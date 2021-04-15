Son dakika haber! Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haber! Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Çorum'da meydana gelen kazada traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Çorum'da meydana gelen kazada traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Eskiören köyünde meydana geldi. İddialara göre, Kamber O. (52) arızalanan traktörünü tamir etmeye çalıştığı sırada bir anda hareket eden aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köye gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kamber O., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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