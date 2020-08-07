Son dakika haber! Traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yukarıdereköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Anıl Bilal Balcı (8), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Balcı'nın cenazesi, Yukarıdereköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Baba K. Balcı idaresindeki traktör, 30 Temmuz'da su deposu mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılan sürücü ve oğlu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA