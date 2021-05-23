Son dakika haber... Traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haber... Traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da traktörden düştüğü ileri sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da traktörden düştüğü ileri sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Yusuf Ç. traktörün römorkundan düştü. Ağır yaralanan Yusuf C. hayatını kaybetti. Yusuf Ç.'nin cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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