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Son dakika haber! Traktör uçuruma uçtu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Traktör uçuruma uçtu: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Keban ilçesi Taşkesen Köyü Mandıra mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAC 132 plakalı traktörü ile tarlasını süren Teyyar Uyar (64) bir an direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, 100 metrelik uçurumdan uçtu. Kazada Uyar, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uyar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Uyar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika haber! Traktör uçuruma uçtu: 1 ölü

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