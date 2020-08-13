Son dakika haber: Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Son dakika haberi: Malatya'nın Yazıhan ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.
13.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:41
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesi Epreme Mahallesi'nde Aliseydi Dönder yönetimindeki traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ambulansı ile hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Dönder'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MALATYA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA