Son dakika haber... Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Son dakika haber... Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
06.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:09

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çetin (21) idaresindeki 55 TC 493 plakalı traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada traktör sürücüsü Ramazan Çetin ağır yaralandı. Traktörde yolcu olarak bulunan annesi Gülbeyaz Çetin (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan traktör sürücüsü hava ambulans ekiplerce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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